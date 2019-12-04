في الإمارات ... سمكة تباع بـ 125000 درهم !

أقيم في الإمارات العربية مزاد خيري تم خلاله بيع سمكة بمبلغ 125000 درهم .

وافتتحت الإمارات المزاد الخيري الأول بـ 7600 درهم لسمكة الكنعد صاحبة المركز العاشر 20.43 كلغ، وانتهى بـ 125000 درهم لأكبر كنعد في البطولة صاحبة المركز الأول، والتي وصل وزنها إلى 36.41 كيلوغرام.

فيما بلغ إجمالي المزاد الخيري للنزلاء المتعثرين بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية 290700 ألف درهم.

كما تم تتويج أحمد المزروعي بطلاً ضمن بطولة أبو ظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل بـ36 كيلو ، وعبد الله الرميثي بطلا للسكل بـ27 كيلو.

وتهدف هذه المسابقة إلى خلق أجواء تنافسية في الصيد بين المشاركين، والتعريف بأهمية سمكة الكنعد والسكل في التراث الإماراتي.

اقرأ المزيد: هذا ما يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة