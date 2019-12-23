فيس بوك تسعى للتخلص من أندرويد بتطوير نظام تشغيل خاص بها

تعمل شركة فيس بوك على تطوير نظام تشغيل خاص بها بديلاً عن نظام أندرويد.

فيس بوك – تكنولوجيا

وتريد فيسبوك أن تتحكم بكل أجزاء المنظومة، وليس فقط الأجهزة والعتاد وبرمجياتها، بل حتى نظام التشغيل الذي يعمل فيها وبالنتيجة التطبيقات لها، لاسيما في الواقع الافتراضي والمعزز.

و تلجأ فيس بوك لتطوير نظام تشغيل خاص بها كي لاتكون أجهزتها مثل نظارات الواقع الافتراضي والمعزز و Portal تحت رحمة غوغل كونها تعتمد على أندرويد، وتبقى وحدها على اطلاع على بيانات المستخدمين.

حيث عملت فيسبوك سراً على مشروع يدعى Oxygen منذ حوالي ثلاثة أعوام، وظيفته المساعدة في نشر تطبيقات أندرويد خارج متجر غوغل بلاي.

ولكن ستبقى فيسبوك متواجدة على أندرويد كتطبيقات، لكنها وبحسب مسؤوليها فإنها تبحث التعاون مع شركات أخرى لتطوير نظام تشغيل مخصص مبني للواقع المعزز على التحديد ليشغّل أجهزتها.

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