فيسبوك تضع شرطاً جديداً على كل مستخدمي ماسنجر

أعلنت شركة فيسبوك عن وضعها شرط جديد لكل من يرغب في استخدام تطبيق ماسنجر التابع لفيسبوك.

حيث ألغت فيس بوك ميزة استخدام تطبيق ماسنجر دون الحاجة إلى إنشاء حساب فيسبوك ، والتي تم طرحها لأول مرة في عام 2015.

وكان بمقدور مستخدمي ماسنجر الجدد تسجيل الاشتراك من خلال استخدام الاسم الكامل ورقم الهاتف فقط، ولكن بالتعديل الجديد لن يكون في مقدور المستخدمين الاعتماد على أرقام هواتفهم فقط للبدء في استخدام التطبيق.

و سيطبق التعديل الجديد على مستخدمي مسنجر الجدد، أما المستخدمين القدامى للتطبيق لن يحتاجون لفعل شيء، ولن يتأثروا دون إنشاء حساب على فيسبوك.

وعن السبب وراء هذا الشرط، أفادت فيسبوك بأنهم وجدوا الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون ماسنجر يقومون بالفعل بتسجيل الدخول عبر فيس بوك، لذا عمدوا إلى تبسيط الإجراءات عليهم.

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