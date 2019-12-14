فيديو مرعب ... لحظة هجوم أسد مفترس على حارس أثناء إطعامه

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهجوم أسد مفترس على حارس حديقة حيوان.

ويظهر الفيديو أسد وهو يهاجم حارس حديقة للحيوان في باكستان، من خلف القضبان وهو يطعمه ، بينما كان الزوار يصرخون من شدة الذعر.

حيث تعرض الحارس كانو بيراديتا، لهجوم مباغت من أسد عندما كان يطعمه في قفصه في حديقة كراتشي للحيوانات في السند، وانقض الأسد بفكيه على ذراع الحارس.

وصرخ الحارس من الألم ، فيما شاهده عدد من موظفي الحديقة دون أن يتدخلوا لمساعدته.

و لكن الحارس حارب الأسد حتى تركه في النهاية وبقي ملقى على الأرض والدماء تتدفق من ذراعه المصابة.

وجرى نقله إلى المشفى حيث أكد الأطباء بأن حالته مستقرة.

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