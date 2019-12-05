فيديو مذهل … قلب ميت يعود إلى الحياة من جديد

انتشر عبر شبكات الانترنت مقطع فيديو لجراحي قلب استطاعوا إعادة النبض لقلب رجل متوفي تم زرعه في جسم شخص آخر.

واستطاع جراحو قلب من جامعة “ديوك” الأميركية، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، من إعادة النبض لقلب توفي صاحبه بعد أن زرعوه في جسم شخص مريض.

حيث اعتمد الأطباء تقنية ثورية لإعادة ضخ الدم إلى القلب المفصول عن جسد المتبرع، وزرعه بنجاح في جسد المتلقي.

وتعتبر هذه المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم إجراء عملية من هذا النوع بنجاح.

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