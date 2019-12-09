فنان سوري ينجو من اعتداء مسلح في السويداء بسبب مسلسل “الخربة”

تعرض فنان سوري – مخرج مسرحي – لحادث اعتداء قاسي على مفترق طريق القريا – بصرى الشام – بكا في ريف محافظة السويداء الجنوبي الغربي .

ونقل موقع “صاحبة الجلالة” عن المخرج المسرحي ، مشهور خيزران ، أنه تعرض لاعتداء نفسي قاسي من قبل مجموعة مسلحة مجهولة .

وروى الفنان أن ما أنقذه من الاعتداء هو تعرف أحد أفراد العصابة عليه كونه أدى دور في المسلسل السوري الشهير “الخربة”.

وعن تفاصيل الحادث الذي تعرض له ، روى الفنان خيرزان أنه خلال عودته من مدينة السويداء الساعة 9 ليلاً ، قطعت عليه سيارة بيك آب الطريق ، عند مفترق طرق القريا- بصرى الشام – قرية بكا .

ويضيف: ” ترجل من السيارة 3 مسلحين ومعهم بنادث، وطوقوا السيارة مصوبين بنادقهم نحوه، وطلب منه متزعم العصابة أن ينزل من السيارة رافعاً يديه “.

ورفض “خيزران” النزول من سيارته ما أغضب المسلح وجعله يوجه بندقيته نحو رأسه مباشرة مكرراً طلبه بالنزول من السيارة بالقوة .

وأكد خيزران أنه لم يمتثل للأوامر، ما جعل المسلح يدفع فوهة بندقيته نحو رأسه مباشرة مكرراً أوامره (نزال ولا خليت بزر مخك مثل الرمل). ورغم كل محاولات المسلح إنزاله بالقوة إلا أنه عجز عن ذلك.

وانتهي الحادث بتعرف أحد المسلحين على الفنان الـ سوري خيزران حيث قال: “اتركوه اتركوه ..هذا ملحم بو مالحة تبع مسلسل الخربة”.

وتوجد في محافظة السويداء عدة حالات مشابهة وصلت بعضها لحد القتل والخطف والسطو المسلح وسط مطالب من المعنين بوضع حد لأمثال تلك العصابات.