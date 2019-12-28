فضيحة جديدة لقناة “الجزيرة”.. حذف حديث لنازح سوري يفضح فيه أردوغان (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص سوري من معرة النعمان، حذفت منه قناة الجزيرة مقطع وهو يشكو فيه “أردوغان” .

ويظهر في الفيديو نازح سوري أثناء خروجه من مدينة معرة النعمان في إدلب ، يتحدث فيه عن المأساة التي تعيشها المدينة .

ونشرت “الجزيرة” عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو ثم عاد لحذفه ونشره مقطوعا منه حديث الشخص الذي يقول فيه “شكينا أردوغان لله الواحد الأحد”.

عقب ذلك، أعاد ناشطون تداول الفيديو الأصلي للنازح السوري والذي يحوي المقطع المحذوف .

#فضيحة من العيار الثقيل

شاهد قناة #الجزيرة تحذف الجزء الذي يقول فيه هذا النازح السوري "شكينا #اردوغان ل الله الواحد الاحد شكينا اردوغان ل الله " وتضع جزء الفيديو الذي يناسب سياستها فقط .. هنا #الجزيرة_الرأي_والرأي_الأخر 🤫🤣#قطر تدعم سياسة #تركيا الاستعمارية في شمال #سوريا .. https://t.co/EjR92tRxQi pic.twitter.com/GUzd0FQMN3 — عاجل سوريا (@syria1news1) December 26, 2019

واعتبر الناشطون أن وضع الجزيرة لجزء الفيديو الذي يناسب سياستها فقط ، ينافي شعار القناة “الرأي والرأي الآخر” ويدل على استمرارها بانتهاج سياسة الكذب والتحريض .

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