بالصور.. فتاة تتزوج من نفسها بعد تخلي عريسها عنها قبل الزفاف

أقدمت شابة بريطانية على الزواج من نفسها بعد أن تخلى عريسها عنها قبل الزفاف .

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية بأن فتاة تدع ىساندرا بلانكو وافقت على الزواج من خطيبها بعد علاقة حب بينهما لمدة عام ونصف.

حيث تم تنظيم حفل الزفاف خلال 6 أسابيع في ولاية لاس فيغاس الأمريكية ، ولكن عريسها قرر الانفصال عنها قبل الحفل بفترة وجيزة.

و لكن منظمو الحفل رفضوا إعادة الأموال التي دفعت للحفل، مما دفع بلانكو للزواج من نفسها.

كما دعت الفتاة عارض الأزياء الأمريكي إيان سبيفي إلى حفل الزفاف بدلاً من العريس.

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