شجار وسكاكين في حفل فارس كرم بـ أستراليا ( فيديو )

شهد حفل الفنان اللبناني فارس كرم في مدينة ملبورن الأسترالية أحداث شغب وعنف ، حيث أقدم أحد الحاضرين على سحب سكين حادة وطعن عددٍ من الأشخاص .

وانتشرت عدة مقاطع فيديو ترصد الدماء التي لطخت الأرض إثر واقعة الطعن التي جرت والتي انتهت بإصابة ستة أشخاص قيّل أن بعضهم بحالةٍ حرجة .

وكشفت بعض المصادر أن مجموعة من الحضور طردوا من الحفل ، فعادوا إلى القاعة حاملين السلاح الأبيض وبعض الأدوات الحديدية الثقيلة والتي استخدموها في مهاجمة بعض الأشخاص من الجمهور الذين كان لهم يدٌّ في طردهم ، بحسب ما ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية .

مما استدعى دخول قوات الشرطة والأمن لفضِّ العراك وإلقاء القبض على مثيريّ الشغب والمعتدين ، وبحسب المصدر إن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الواقعة ولم يتضح إلى الآن السبب وراء طرد هؤلاء الأشخاص من حفل فارس كرم .