غوغل تضيف هذه الميزة للهواتف الذكية في أنحاء العالم

أضافت شركة غوغل خدمة الترجمة الفورية على الهواتف الذكية الداعمة لنظامي تشغيل “الأندرويد” و”iOs”.

وأفادت غوغل بأنها وسعت من نطاق منحها لخدمة الترجمة الفورية وأصبحت متوفرة بالهواتف الذكية لجميع الأجهزة الداعمة لمساعد “Google assistant” في جميع أنحاء العالم.

و أصبح بإمكان حاملي الهواتف الذكية التي تدعم “مساعد غوغل ” التمتع بميزة استخدام الكاميرا في الترجمة، عن طريق تصوير عبارات أو كلمات وترجمتها بشكل فوري وقراءتها بسهولة أو الاستماع إليها.

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