غوغل تصدر قائمة بالأكثر بحثاً خلال عام 2019 .. ماذا تتوقع ؟!

أصدرت شبكة غوغل قائمة الأكثر بحثاً عبر محرك البحث لعام 2019 قبل نهاية العام.

وتصدرت مباراة جنوب أفريقيا والهند في كأس العالم للكريكت قائمة الأكثر بحثاً.

و في المرتبة الثانية كان نبأ وفاة الممثل الشاب الشهير كاميرون بويسيه بصورة مفاجئة في 6 يوليو.

وبالمركز الثالث بطولة “كوبا أمريكا” التي أقيمت في البرازيل.

و في المركز الرابع للأكثر بحثاً على غوغل جاءت مباراة أخرى من كأس العالم للكريكت بين بنغلاديش والهند.

أما في المركز الخامس، ظهر هاتف “آيفون 11″، التي أطلقته شركة “أبل” الأمريكية قبل أشهر قليلة.

و جاء بالمركز السادس، الموسم الأخير من مسلسل “لعبة العروش” الشهير.

​وبالمركزين السابع والثامن ظهر فيلمي “آفنجرز إند غيم” و”الجوكر” على الترتيب.

وظهر حريق كنيسة “نوتردام” بالمركز التاسع، وعاد مرة أخرى كأس العالم للكريكت ليظهر مجدداً بالمركز العاشر والأخير في القائمة.

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