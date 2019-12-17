غوغل تتحرك لإيقاف تحديث جديد يدمر بيانات المستخدمين

أوقفت شركة غوغل التحديث الأخير لمتصفح كروم بصورة عاجلة بعد أن تسبب في تدمير بيانات المستخدمين.

وأفاد موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص بأن غوغل تحركت لإيقاف التحديث الأخير لمتصفح “كروم” على نظام تشغيل “أندرويد” بعد ان وردت تقارير عن فقدان المستخدمين لبياناتهم وتدميرها.

و بحسب التقارير أن عدد كبير من المستخدمين قد اشتكوا من أنه بمجرد تحديث متصفح “كروم” لم يتمكنوا من الوصول إلى معلوماتهم وبياناتهم الأساسية، رغم أنها موجودة لكن لا يمكن استخدامها.

كما أثّر التحديث عى تطبيقات أخرى مرتبطة بالمتصفح، مثل تطبيق “تويتر لايت” الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على منصة غوغل.

وأوضحت “غوغل” بأنها ستوقف التحديث بصورة كاملة، حتى تتمكن من الإصلاح النهائي لهذا الخلل، كما طلبت من المستخدمين الذين قاموا بتحميله بإلغاء التحديث والعودة إلى النسخة السابقة حتى يتم طرح التحديث الجديد.

وأشارت إلى أنها ستكتشف طرق لإصلاح هذا الخلل بصورة لا تؤثر على بيانات المستخدم.

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