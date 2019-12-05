عمر السومة لاعب منتخب سوريا يتحدث عن تفاصيل إصابته وموعد عدته إلى الملاعب

كشف نجم منتخب سوريا عمر السومة مهاجم أهلي جدة تفاصيل إصابته، التي تستدعي خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، ثم الدخول ببرنامج تأهيلي ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

وغادر السومة رفقة زميله في الفريق خالد البركة إلى ميونخ، من أجل إجراء العملية الجراحية في أسفل البطن.

وقال السومة: “أحسست بالإصابة قبل سنة أو سنتين وأجريت كشفاً طبياً، وبعد الكشف اتضح وجود (فتق)”

وأضاف “شعرت بألم مرة أو مرتين أثناء التمارين السابقة، تمرنت وعدت للمنزل وبعد الاستيقاظ شعرت بألم قوي”.

وأكمل السومة “شخّص الطبيب حالتي بوجود فتق رياضي مختلف عن الفتق العادي، وعملت في النادي على التقوية والأدوية ولم أعد أتألم”.

وتابع “كنت أشعر بشيء غريب وبعض التمارين تعيقني ومع الإحماء يزول الألم، وحينما يرتاح جسدي من سخونة الإحماء تظهر الآلام”.

شاهد أيضاً: وصول لاعب منتخب سوريا عمر السومة وتوتي وبيرلو للمشاركة في اعتزال ياسر القحطاني

وأكد السومة أنه سيعمل على المشاركة بمباراة الشباب بالجولة الـ 13 من الدوري، عقب إجراء الجراحة في مدينة ميونخ الخميس.

مراسلون – رياضة