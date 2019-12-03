علاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي دون الحاجة للدواء

يواجه كثيرون مشاكل بالجهاز التنفسي لذا يلجؤون غالبا إلى علاج طبيعي مفيد للتخلص من تلك المشاكل وخاصة خلال فصل الشتاء.

وتعد الخلطات الطبية المصنوعة من خلطات الأعشاب من أبرز تلك العلاجات وأكثرها استخداماً وأهمها :

علاج طبيعي لمشاكل الجهاز التنفسي

– الكافور: رائحة الكافور تستخدم لتعزيز صحة الجهاز التنفسي الى جانب فعاليته في تهدئة تهيج الحلق ، فالكافور علاج أساسي للسعال وهذه الفعالية الموجودة في الكافور تعود الى مكون اساسي فيه وهو السينول الذي يعرف بفوائده في طرد البلغم.

ومن أفضل النتائج التي يمنحها العلاج برائحة الكفور ، هو التخفيف من تهيج الجيوب الانفية وهو يدعم نظام المناعة خلال أمراض الجهاز التنفسي أو أي امراض أخرى.

– الزعتر: نجد في الزعتر العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للجهاز المناعي، هذا ويحتوي الزعتر على أحماض ومركبات تعمل بمضادات طبيعية للإحتقان وهي ايضاً مخفضة للهستامين وهنا تكون فوائده مباشرة على الجهاز التنفسي.

علاج مشاكل الجهاز التنفسي

– أوراق شجر الموز: تخفف أوراق شجر الموز من السعال وتهدئة الأغشية المخاطية والمساعدة على تهدئة الرشح وتهيج الرئة وتخفيف السعال الجاف.

– النعناع: يحتوي النعناع كما زيت النعناع على المنثول وهو عنصر مهدئئ للعضلات ، ويجعلها تسترخي مما يريح الجهاز التنفسي ويسهل التنفس ، الى جانب ذلك يعد النعناع مضاد للهستامين مما يجعله من المضادات الفعالة والناجحة للاحتقان ، كما أنه مضاد للأكسدة ويحارب البكتيريا المضرة بالجهاز التنفسي.

– ورق الليمون: يتمتع ورق الليمون هذا بقدرة شفائية مهمة للتصدي لجميع الامراض ، ومن بينها أمراض الجهاز التنفسي من حيث يتم استخدامه لتنشيط الجهاز المناعي ، وهذا الامر يساهم في التعافي من الامراض المعدية التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة ، والفيروسات والبكتيريا.