عقب الهجوم الاخير ... محافظ حمص يصدر تنوبه حول توزيع الغاز والمازوت

أكد محافظ حمص طلال البرازي أن الاعتداءات على المنشآت النفطية في المحافظة لن تؤثر على توزيع الغاز والمازوت للمواطنين.

وفي تصريحه لموقع “الوطن اون لاين” قال البرازي: ” الاعتداءات على المنشآت النفطية حصلت عن طريق الجو عن طريق صواريخ او طائرات مسيرة، و التحقيقات جارية حالياً لمعرفة ملابسات الاعتداء “.

وأكد المحافظ أن الاعتداءات لن تؤثر على توزيع الغاز والمازوت للمواطنين مبيناً أن عمليات تحميل الغاز بدأت كالعادة منذ ساعات الصباح الأولى.

وتعرضت كل من مصفاة حمص و محطة الريان ومعمل جنوب المنطقة الوسطى لاعتداءات متزامنة أدت إلى خروج عدد من الوحدات الإنتاجية في المواقع الثلاثة و بحرائق تمت السيطرة عليها واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

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