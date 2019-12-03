عصابة في السويداء تختطف شاب وتعيده لأهله بلباس جديد ومعه نقود

أعادت عصابة في السويداء ، شاب اختطفته من مدينة شهبا بعد أن علموا بوضع أهله المادي وبحالته المرضية .

وذكر موقع “صاحبة الجلالة” أنه بعد 4 أيام من اختطاف شاب يبلغ من العمر 36 عام ، اكتشفت العصابة التي خطفته أنه مصاب بمرض نفسي قديم .

وبعد مسك خيوط تودي للفاعلين الذين اقتادوا الشاب لمكان مجهول ، أعادت العصابة الشاب لأهله 4 أيام من الأسر تعرض فيها لبعض التعذيب .

وقال والد المخطوف أن ابنه كان طوال الفترة الماضية معصوب العينين ، لكن خاطفيه اكتشفوا فيما بعد أنه مريض نفسي.

ولفت الوالد إلى أن أوضاعهم المادية سيئة ولا يمكنهم تلبية طلبات الـ عصابة في حال طلبت فدية ، فتم الضغط على الخاطفين من قبل الأهالي ليجدوه مرمي في أحد الشوارع مصاب بجروح بسيطة في الانف.

ونقل الموقع عن أحد الذين تدخلوا لإطلاق سراح الشاب ، أن الأخير عاد مرتدياً لباس وحذاء جديدين وبجيبه مبلغ 35 ألف ليرة سورية أعطوه إياهم الخاطفين بينما اخذوا هاتفه فقط .

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