عدة أمور خطيرة تضر دماغ الإنسان وتسبب تلفه ينبغي تجنبها

يعتبر دماغ الإنسان العضو الاكثر اهمية في الجسم ، حيث انه المسؤول عن الوظائف المختلفة التي تقوم بها الاعضاء، بالاضافة الى دوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية على حد سواء.

كما أنه مسؤول عن كل حركة يقوم بها الجسم ، وبالتالي فهو يتعرض باستمرار لعوامل مختلف يمكن أن تؤثر فيه بطريقة سلبية جداً، تسبب له الكثير من الاضرار.

ما هي مسببات تلف دماغ الإنسان ؟

– من ابرز الاسباب التي تؤدي الى تلف الدماغ نشير الى التقدم في السن ، فللخلايا الدماغية فترة محددة من الزمن، وعندما تختفي هذه الخلايا فهي لا تتشكل من جديد ، على خلال الخلايا الجلدية التي هي في حال متجددة دائماً.

لذا فإن التقدم في السن قد يجعل الخلايا الدماغية تختفي رويداً رويداً ، وبالتالي يمكن أن يؤدي في سن متقدمة جداً الى التلف الكبير.

– ايضاً يمكن لبعض الامراض التي تصيبكم أن تؤثر بشكل سلبي على الدماغ ، وتسبب له التلف ، وهذه الامراض تكون في الغالب مرتبطة بالدماغ مباشرة، أو ببعض الاعضاء في الجسم ، وهذه الامراض تضر بالخلايا الدماغية وتعيق عملها بطريقة صحيحة فتجعلها تموت بسرعة.

– يمكن ايضاً لنقص الاوكسجين في الجسم ان يلعب دوراً مهماً على صعيد التلف الدماغي ، فالخلايا تحتاج الى الاوكسجين للحفاظ على طاقتها وجودتها وصلاحيتها ، وبالتالي فإن نقص وصول الاوكسجين الى الدماغ يمكن أن يسبب له الفشل الدماغي ، ومنه ينتج التلف الكبير الذي يضر بدور الدماغ.

ادوية تضر دماغ الانسان

– ولا ننسى ان نشير الى ان بعض العلاجات والادوية التي قد تتناولونها يمكن ان تؤثر سلباً على صحة الدماغ لديكم ، وخصوصاً العلاجات الكيميائية أو الادوية التي تحوي في تركيباتها على مواد كيميائية ، لذا يجب التنبه الى هذا الصعيد وعدم تناول أي دواء من دون استشارة الطبيب المختص.

– السكتات الدماغية والصدمات التي يتلقاها الدماغ يمكن ان تكون من بين الاسباب المؤدية الى تلف الدماغ وبالتالي يجب الحذر من هذا الموضوع حيث يكون من الصعب استعادة الصحة للخلايا.