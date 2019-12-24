عبد المنعم عمايري يسخر من شائعة خطوبته لـ دانا حلبي ( صورة )

نفى الفنان عبد المنعم عمايري الأخبار المنتشرة حول خطوبته من النجمة اللبنانية دانا حلبي ، ونشر عبر إحدى صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مستغرباً ما جرى خلال الساعات الماضية من تأليف وتأويل أنباءٍ بحقه .

وتساءل عبر حسابه الخاص في تطبيق الفيس بوك قائلاً : ” شو عم يصير ؟؟؟ … ما عم افهم !!! ” .

وكان النجم السوري قد كذب الخبر قبل ساعات من كتابة المنشور وذلك عبر اتصال هاتفي مع موقع ” الجرس ” بحسب ما ذكرت النشرة الفنية للموقع نفسه .

وانتشرت الشائعات حول ارتباط عبد المنعم عمايري عقبّ إعلان دانا حلبي خبر خطبتها لأحد الأشخاص دون أن تسميه ، الأمر الذي ساعد في إطلاق تكهناتٍ حول هويته .

ودفع بعض الأشخاص إلى تسمية الفنان الشهير نظراً لتواجد النجمة اللبنانية خلال الفترة الماضية في سوريا ودخولها عالم الدراما والشاشة الفضية إلى جانب أسماء لامعة في مجال التمثيل .