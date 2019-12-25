لأول مرة .. مياه البحر تصل لشوارع جزيرة أرواد ومنازلها ( صور )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لجزيرة أرواد وقد غمرتها مياه البحر بفعل الحالة الجوية التي بدأت يوم أمس الثلاثاء.

وتظهر في الـ صور مياه البحر وقد وصلت لشوارع جزيرة أرواد في طرطوس وبعض منازلها في سابقة تحدث لأول مرة .

وغمرت المياه منطقة الرميلة ووصلت إلى مستوصف المنطقة ، كما غمرت منطقة الجرينة ( الزاوية ) وبعض من مناطق القبلية ، بحسب ما ذكر ناشطون.

بدوره، أفاد المتنبئ الجوي رضوان عيسى لتلفزيون “الخبر” بأن الجو ليوم الأربعاء يستمر غائم جزئيا إلى غائم ماطر فوق معظم المناطق ، ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الساحلية والجنوبية الغربية ، ويكون الهطل ثلجيا على الارتفاعات التي تزيد عن 1400متراً.

يشار إلى أن سرعة رياح العاصفة كانت عالية في الساحل السوري إلى درجة أغلقت فيها الموانئ، وأدت إلى سقوط حاويات شحن في مرفأ اللاذقية.

وبحسب وكالة “سانا”، فقد أعلنت مديرية الموانئ البحرية إغلاق جميع الموانئ في اللاذقية وطرطوس أمام الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة و سرعة الرياح التي وصلت أمس إلى 40 كم /سا ، وسط توقعات بأن تصل إلى نحو 90 كم/سا.

وعادة تكون إعادة الملاحة البحرية للموانئ مشروطة بانحسار فعالية المنخفض الجوي وانخفاض سرعة الرياح، منعاً لوقوع الحوادث البحرية في الميناء.