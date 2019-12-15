صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على خطف نجم أياكس .. والملكي يتقدم

دخل ريال مدريد وبرشلونة في صراع، للحصول على خدمات نجم أياكس أمسترادام خلال الفترة المقبلة بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكشفت صحيفة “سبورت” عن تواصل مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة مع أياكس أمستردام لمعرفة مطالبه بخصوص اللاعب دوني فان دي بيك.

وسبق أن انتشرت انباء عن اهتمام البارسا والريال بضم دي بيك، لكن النادي الهولندي رفض التخلي عن لاعبه.

في حين تخلى أياكس عن كل من فرينكي دي يونغ الذي انتقل لبرشلونة، وماتياس دي ليخت الذي انتقل إلى يوفنتوس.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يعلم أن الريال متقدم عليهم في فرص ضم اللاعب، بعد أن جلسوا مع وكيله ومسؤولي أياكس.

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وأضافت “مسؤولي البارسا يعتقدون أن الحسم لم يتم ومازال أمامهم الوقت لخطف فان دي بيك”.

مراسلون – رياضة