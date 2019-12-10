شمس الملا تضج شباباً وحيوية في أحدث ظهور لها ( صور )

تسعى شمس الملا دائماً لإظهار أنوثتها بشكلٍ جريء ، وذلك من خلال جلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوريٍ ، والتي تتّرجم عبر الصور النهائية التي تنشرها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأطلت شمس في أحدث صورها بإطلالة شبابية أنيقة تضج بالحيوية ، وظهرت مرتدية توب قصير كاشف من الجينز بقصة مفتوحة من الأمام ، تزينت بالشرائط البيضاء التي جاءت متناسقة باللون مع الأكمام الـ Cloche التي عُلقت بها من الأطراف .

وأعلنت الشابة شمس الملا في وقتٍ سابق عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة خاصة لصالح مجلة زهرة الخليج ، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص ، واليوم نشرت بعضاً من هذه الصور عبر حسابها متوجهة بالشكر إلى كل القائمين عليها .