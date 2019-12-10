شمس الملا تضج شباباً وحيوية في أحدث ظهور لها ( صور )

تسعى شمس الملا دائماً لإظهار أنوثتها بشكلٍ جريء ، وذلك من خلال جلسات التصوير التي تخضع لها بشكلٍ دوريٍ ، والتي تتّرجم عبر الصور النهائية التي تنشرها على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .
وأطلت شمس في أحدث صورها بإطلالة شبابية أنيقة تضج بالحيوية ، وظهرت مرتدية توب قصير كاشف من الجينز بقصة مفتوحة من الأمام ، تزينت بالشرائط البيضاء التي جاءت متناسقة باللون مع الأكمام الـ Cloche التي عُلقت بها من الأطراف .
وأعلنت الشابة شمس الملا في وقتٍ سابق عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة خاصة لصالح مجلة زهرة الخليج ، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص ، واليوم نشرت بعضاً من هذه الصور عبر حسابها متوجهة بالشكر إلى كل القائمين عليها .
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Thank you all the team of @zahrat_khaleej magazine for making this happen! I have done so many photoshoots before but this one was one of my absolute favorites. Shot with @mustapha_azab the best of the best and @garagestudio.ae one of the most fascinating studios ive ever been to! Also @ossamaalfa who gave me the opportunity to be on one of the biggest magazines in the middle east🙏🏼 one last thanks to @frnk___you who saved me and styled me because I did not have any time to style myself! Thank you all so so much 🌹