شمس الملا تعود إلى الشاشة الفضية من خلال ( سوق النسوان )

يبدو أن شمس الملا تتحضر حالياً للعودة إلى عالم الدراما التلفزيونية ، وذلك على الرغم من اتجاهها مؤخراً إلى عالم التسويق والترويج عبر الانترنت .

وأفادت بعض المصادر الفنية المتابعة لأعمال البيئة الشامية على تطبيق فيس بوك ، انضمام نجمة ” باب الحارة ” إلى قائمة نجوم مسلسل ” سوق النسوان ” المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020 .

وأكدت شمس الخبر عبر مقابلة صحفية أجريت معها لصالح مجلة ” زهرة الخليج ” ، كاشفة أن المسلسل ينخرط في إطار الأعمال التاريخية ويحاكي حقبة زمنية من سبعينيات القرن الماضي .

ولفتت إلى أن دورها في العمل يشبه شخصيتها في الواقع لنواحي العزيمة والثبات والقوة ، ودورها متطور وفيه شيء من الفكاهة والكوميديا .

يذكر أن النجمة الشابة ستصور مشاهدها في ” سوق النسوان ” تحت إدارة والدها المخرج بسام الملا وعمها مؤمن الملا ، وستشارك في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .

يشار إلى أن شمس الملا اشتهرت في وطننا العربي بعد مشاركتها في الجزء التاسع من مسلسل ” باب الحارة ” بدور الفتاة صفا التي تلجأ إلى حارة الضبع متنكرة بزيّ الرجال هرباً من الفرنسيين وذلك بعد أن قتلت عدداً منهم انتقاماً لوالديها .