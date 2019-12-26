شمس الملا تودع عام 2019 بإطلالة جريئة ( صور )

لا تخفيّ الفنانة شمس الملا سعادتها باقتراب حلول العام الجديد 2020 ، وذلك من خلال نشاطها الكثيف على حسابها في تطبيق INSTAGRAM .

واستغربت كيف للأيام أن تمر بسرعة دون أن تترك أثراً أو إحساساً بها ، كما حصل في عامنا الحالي 2019 الذي أصبحت أيامه على عتبة النهاية .

ونشرت شمس مجموعة من الصور الجديدة لها ، تألقت خلالها بفستان أسود جريء لناحية الطول والقصة التي كشفت عن أجزاء واسعة من جسدها ، نسقت معه مجوهرات ماسية ذات تصاميم عصرية لافتة .

يذكر أن شمس الملا تستعد حالياً للعودة إلى عالم الدراما والشاشة الفضية ، وذلك من خلال مسلسل البيئة الشامية ” سوق النسوان ” المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2020 .

وستشارك في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .