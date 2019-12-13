شمس الملا تَبُث التفاؤل بـ إطلالة سوداوية هادئة ( صور + فيديو )

أعربت شمس الملا عن تفاؤلها الكبير بما تحمله الأيام القادمة ، وذلك من خلال مجموعة من الصور الجديدة التي نشرتهم عبر حسابها الرسمي على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي .

بدت من خلالهم بإطلالة سوداء رقيقة جملتها بحذاءٍ نبيذيِّ ذو كعبٍ عالٍ ، وظهرت بمكياج الوجه الكامل بينما تركت شعرها على طبيعته بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف ، وعلقت متفائلة بـ : ” أشعر بأنني قادرة على جعل الأحلام … حقيقة ” .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات الإيجابية التي أثنت على التفاؤل الكبير الذي يعتريها ، فيما اتجهت بعض التعليقات الأخرى للإشادة على جمال الفتاة الشهيرة وأناقتها في الظهور .

وأعلنت شمس الملا في وقتٍ سابق عن خضوعها لجلسة تصوير جديدة خاصة لصالح مجلة زهرة الخليج ، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص ، على أن تعرض الصور النهائية بعد نشر لقائها مع المجلة نهاية الشهر الجاري .