شمس الملا تتألق في عيد ميلادها بإطلالة وردية ( صورة )

احتفلت شمس الملا قبل يومين بعيد ميلادها الـ 24 برفقة مجموعة من أصدقائها المقربين ، ضمن أجواءٍ صاخبة تتماشى مع جرأتها وحيويتها وتتناسب مع شخصيتها الجامحة .

ونشرت مجموعة من مقاطع الفيديو عبر الـ Story الخاصة بحسابها الرسمي في Instagram ، وثقت من خلالها لحظات الفرح التي جمعتها بأصدقائها الذين احتفلوا بها متمنين لها دوام السعادة والشهرة والنجاح .

وعادت شمس وشاركت الجمهور بصورة واضحة لها ، أبرزت من خلالها الستايل الذي أطلت به في عيدها حيث تألقت بفستان وردي على شكل Blazer من قماش المخمل الشتوي ، نسقته مع حذاء فضيٍّ ذو رقبة متوسطة وحقيبة يدٍ من نفس اللون .

وأرفقت المنشور بتعليق مقتضب تفاخرت به بانتمائها إلى برج القوس الناري وكتبت : ” ليلة سعيدة … برج القوس ” .

وكانت شمس الملا قد أعربت عن سعادتها بحلول فصل الشتاء ، وشاركت المتابعين قبل أيام صورة شتوية جديدة لها ، اعتمدت خلالها الظهور بـ Pajamas من قماش البشكير السميك .