شمس الملا بـ ستايل غربي جديد وغير تقليدي ( صور )

أطلت الفنانة شمس الملا على الجمهور المتابع لها بستايل جديد من النمط الغربي ، وبدت معتمدة تسريحة الـ ضفائر العريضة المشدودة ولونت شعرها للمرة الأولى بتدرجات الكستنائي المحمر .

واعتمدت مع اللوك الغير تقليدي إطلالة كلاسيكية راقية بعيدة عن الجرأة ، مما أضفى على ظهورها أناقة لافتة مليئة بالأنوثة والنضج .

وعلقت النجمة الشابة على الصور ، قائلة : ” احصل على الاتصال بالشعر … قبل الاتصال بالعين ” .

يذكر أن شمس الملا تستعد حالياً للعودة إلى عالم الدراما والشاشة الفضية ، وذلك من خلال مسلسل البيئة الشامية ” سوق النسوان ” المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2020 .

وستشارك في العمل إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية على غرار : ” أمانة والي ، قمر خلف ، بسام كوسا ، سلوم حداد ” وغيرهم .