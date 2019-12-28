شمس الكويتية تتحدى وتظهر مجدداً بـ ملابس الاستحمام ( صورة )

عاودت الفنانة شمس الكويتية الظهور بـ روب الاستحمام ، ونشرت صورة جديدة لها توثق إطلالتها الحديثة التي نسقت معها مكياج الوجه الكامل .

وأثارت الجدل كعادتها من خلال التعليق العفوي المليء بالحقيقة الذي تركته كبصمة منها على المنشور ، والذي جاء فيه : ” لا تخبرهم بكل تفاصيلك … سيتخلصون منك فوراً بعد معرفتهم لك كلياً … لأنهم جزم …” .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات التي وافقت كلام شمس الفنانة الكويتية وأثنت على عفويتها وخفة ظلها ، إلا أنها لم تسلم من بعض الانتقادات اللاذعة من قبل بعض النشطاء الذين اتهموها بالجرأة وعدم الالتزام والخروج عن عادات وتقاليد المجتمع الخليجي .

يذكر أن شمس الكويتية أعلنت مؤخراً رفضها كل العروض المقدمة لها حول حفلات رأس السنة ، ما عدا حفل العراق بغيّة التبرع بكامل أجرها إلى العائلات المحتاجة في البلاد ، وبهدف تسليط الضوء على أن العراق بلد السلام رغم الأزمة الأمنية التي تعصف به .