شمس الكويتية تطلب الصبر وتهدد بـ قوة السلاح ( صورة )

خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير جديدة ، وشاركت المتابعين صورة منها عبر إحدى حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

اعتمدت فيها الظهور بإطلالة جامحة وجريئة طغى عليها الجلد الأسود ، وظهرت مرتدية فستاناً ضيقاً نسقت معه Blazer قصير مرصع بحبات الكريستال والـ ستراس الفضي .

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق مقتضب تناسب مع الزمن الذي وصلنا إليه والذي يحتاج القوة في المواجهة وإن تطلّب الأمر حمل السلاح وكتبت : ” اللهم بال طويل … أو مسدس مرخص ” .

وانطلقت عليه مجموعة من التعليقات التي وافقت كلام شمس الكويتية وأثنت على عفويتها وخفة ظلها ، إلا أنها لم تسلم من بعض الانتقادات اللاذعة من قبل بعض النشطاء الذين اتهموها بالجرأة وعدم الالتزام والخروج عن عادات وتقاليد المجتمع الخليجي .