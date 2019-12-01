شاهد وصول لاعب منتخب سوريا عمر السومة وتوتي وبيرلو للمشاركة في اعتزال ياسر القحطاني

وصل لاعب منتخب سوريا عمر السومة ، ولاعبا منتخب إيطاليا فرانشيسكو توتي، وبيرلو إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في مهرجان اعتزال ياسر القحطاني.

وتجري مباراة استعراضية بين نادي الهلال السعودي، وفريق Y20 الخاص بياسر القحطاني والمطعم بعدد من النجوم العالميين.

وانتشر فيديو للنجوم المشاركين في مباراة الاعتزال، وهم يتناولون وجبة الغداء بأحد فنادق “الرياض”.

وسيقام مهرجان اعتزال القحطاني تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، برئاسة تركي آل الشيخ.

وارتدى فرانشيسكو توتي وبيرلو، الزي الخليجي على هامش وجودهما، في الرياض.

ومن النجوم المشاركين في المباراة: أندريا بيرلو، الهولندي روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد سابقاً.

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بالإضافة إلى مشاركة كل من الكاميروني صامويل إيتو نجم برشلونة السابق، وفرانشيسكو توتي أسطورة روما.

مراسلون – رياضة

— قبل حفل اعتزال ياسر القحطاني.. السومة يصل.. والجماهير تلتقط الصور مع الإيطالي بيرلو pic.twitter.com/UDfZpurL6m — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) December 1, 2019