شاهد: هدف ليونيل ميسي ينقذ برشلونة من التعثر أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خطف برشلونة الفوز من أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وسجل ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة الـ86 من زمن المباراة، ليكسر الأرجنتيني عقدة التسجيل على ملعب اتلتيكو.

وبهذا الفوز رفع النادي الكتالوني رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، في المقابل تراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز السادس بـ 25 نقطة.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة مثل، رؤساء كوستاريكا كارلوس ألفارادو، وجواتيمالا جيمي موراليس.

بالإضافة إلى رئيس دولة وهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، والقائم بأعمال رئاسة الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيز.

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ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكي، وبولندا ماتيوز موراوسكي، والنرويج إرنا سولبيرج، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

مراسلون – رياضة

هدف ⚽️ الساحر ميسي في الدقائق الأخيرة 🤯 أتلتيكو مدريد 0 برشلونة 1#AtletiBarca #beINLiga pic.twitter.com/LOBeXnDu95 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 1, 2019