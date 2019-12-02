شاهد: هدف رائع من النجم السعودي ياسر القحطاني في ليلة اعتزاله

ودع النجم السعودي السابق ياسر القحطاني عالم كرة القدم، الأحد، بعد إقامة مهرجان اعتزال ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وأقيمت مباراة بين نادي الهلال بقيادة القحطاني، وفريق “Y20” الذي ضم نخبة من نجوم العالم، في العاصمة السعودية.

وخلال اللقاء أحرز القحطاني هدفاً رائعاً، من تسديدة جميلة على حدود منطقة الجزاء، وفشل الحارس محمد الدعيع بالتصدي لها.

وانتهت المباراة بفوز الهلال على “Y20” بخمسة أهداف مقابل أربعة، على ملعب “جامعة الملك سعود”.

وشارك في مباراة الاعتزال كل من البرازيلي رونالدينيو، والثنائي الإيطالي فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو.

شاهد أيضاً: لاعبو منتخب إيطاليا بالزي العربي في السعودية قبل مباراة ياسر القحطاني

كما شارك النجم الهولندي روبن فان بيرسي، والنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن، والنجم الليبي السابق طارق التائب.

مراسلون -رياضة