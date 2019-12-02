شاهد: مقاتل يوجه ضربة قاضية إلى وجه خصمه والحكم يتدخل لإيقاف النزال

تمكن مقاتل برازيلي من سحق مواطنه لوان سواريز، بضربة قاضية، ضمن بطولة “SFT18” للفنون القتالية المختلطة (MMA) في ساوباولو.

ونجح ماركوس تايلاند في هزيمة لوان سواريز، في نزال بينهما في مدينة ساباولو البرازيلية.

واستخدم تايلاند مشط قدمه ليوجه ضربة قاضية إلى خصمه، جاءت في الجهة اليمنى من وجهه.

وعقب ذلك سقط سواريز على الأرض بدون أي حركة، ما دفع الحكم إلى التدخل وإيقاف النزال.

وانتشر فيديو الضربة القاضية من تايلاند بشكلٍ كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبفوزه على سواريز، وصل المقاتل البرازيلي ماركوس تايلاند إلى انتصاره الثاني في مسيرته المهنية.

مراسلون -رياضة

dead

head kick KO by Marcos Thailandes (SFT) pic.twitter.com/Mxy4SuhZk4 — Jolassanda (@Jolassanda1) December 1, 2019