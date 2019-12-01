شاهد: مدرب توتنهام جوزيه مورينيو يحرج لاعبه سون ثم يصلح الموقف

شهدت مباراة توتنهام وأولمبياكوس اليوناني والتي انتهت بنتيجة (4-2)، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، موقفاً غريباً بين المدرب جوزيه مورينيو ، ولاعبه هيونغ مين سون.

وانتشر فيديو يظهر محاولة سون مصافحة مدربه مورينيو، لكن البرتغالي تجاهل اللاعب أكثر من مرة.

قبل أن يلفت أحد الأشخاص انتباه مورينيو، إلى الموضوع ليتصافح ويعانق الكوري الجنوبي سون.

ووصل البرتغالي إلى فوزه الثالث مع توتنهام، وذلك على وستهام يونايتد (3-2)، وعلى أولمبياكوس (4-2)، ومن ثم على بورنموث (3-2).

ويحتل توتنهام المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، برصيد 20 نقطة.

شاهد أيضاً: مدرب توتنهام جوزيه مورينيو يشكر طفلا من جامعي الكرات ساهم بإحراز هدف

وتولى مورينيو تدريب توتنهام خلفا لمدربه، السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

مراسلون – رياضة

جوزيه مورينهو وسون 🤣pic.twitter.com/hecnpnVdHW — EPL World (@EPLworld) November 30, 2019