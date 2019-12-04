شاهد: ماركوس راشفوز يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام ..الخسارة الأولى لـ مورينيو

تغلب مانشستر يونايتد على بتوتنهام هوتسبير بهدفين مقابل، على ملعب موقعة “الأولد ترافورد”، ضمن لقاءات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف “الشياطين الحمر” عن طريق ماركوس راشفورد، في الدقائق (6 49) من زمن اللقاء.

في حين جاء هدف توتنهام الوحيد عبر ديلي ألي، في الدقيقة الـ39 من زمن الشوط الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها مدرب توتنهام إلى قلعة “أولد ترافورد” منذ رحيله عن تدريب مانشستر يونايتدْ.

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وبهذا الفوز نجح اليونايتد بالوصول إلى النقطة الـ21، محتلاً المركز السادس، في حين بقي رصيد توتنهام 20 نقطة في المركز الثامن.

مراسلون – رياضة