شاهد: برشلونة يقصي إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا .. بأهداف فاتي وبيريز

خرج إنتر ميلان من دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام برشلونة بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وافتتح البارسا التسجيل عن طريق كارليس بيريز في الدقيقة الـ23، وقبل نهاية المباراة بأربع دقائق أحرز أنسو فاتي الثاني.

في المقابل جاء هدف الإنتر الوحيد عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 44.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، في المقابل بقي رصيد إنتر ميلان 7 نقاط في المركز الثالث.

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ونال دورتموند بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة بفوزه على سلافيا براغا بهدفين لواحد، ليتأهل “النيراتزوري” إلى الدوري الأوروبي.

مراسلون – رياضة