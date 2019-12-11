شاهد: السد القطري يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية رائعة في شباك هينجين

رياضة
شاهد: السد القطري يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية رائعة في شباك هينجين

تأهل السد القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على هينجين من كالدوينيا الجديدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف السد عن طريق كل من بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ميجيل، في الدقائق 27 و110 و115 على التوالي.

في المقابل تمكن إيمي رويني من إحراز هدف هينجين الوحيد في الدقيقة 46، من زمن اللقاء.

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وسيلتقي السد في الدور الربع نهائي، مودا مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت المقبل.

وأبدى مدرب النادي القطري تشافي هيرنانديز ارتياحه بعد الفوز، وقال: “حققنا فوزاً صعباً بعدما أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس”.

مراسلون – رياضة

 

 

 

 

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