شاهد: السد القطري يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية رائعة في شباك هينجين

تأهل السد القطري إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه على هينجين من كالدوينيا الجديدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف السد عن طريق كل من بغداد بونجاح، وعبد الكريم حسن، وبيدرو ميجيل، في الدقائق 27 و110 و115 على التوالي.

في المقابل تمكن إيمي رويني من إحراز هدف هينجين الوحيد في الدقيقة 46، من زمن اللقاء.

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وسيلتقي السد في الدور الربع نهائي، مودا مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت المقبل.

وأبدى مدرب النادي القطري تشافي هيرنانديز ارتياحه بعد الفوز، وقال: “حققنا فوزاً صعباً بعدما أهدرنا الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس”.

مراسلون – رياضة

كأس العالم للأندية | السد القطري 1 × 0 هينجين سبورت | قوووووووووووووول بغداد بونجاح HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/xb23wUSTjl — عز – @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 1 × 0 هينجين سبورت | قوووووووووووووول بغداد بونجاح HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/xb23wUSTjl — عز – @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 1 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول التعادل HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/tbeSUQBiTA — عز – @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 2 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول صااااااااروخ عبدالكريم حسن HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/lbBedcUyiO — عز – @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019

كأس العالم للأندية | السد القطري 3 × 1 هينجين سبورت | قوووووووووووووول بيدرو HD

Via : ⁦@MnbrMadrid pic.twitter.com/RVuvTiDdvq — عز – @MnbrMadrid (@CupClup) December 11, 2019