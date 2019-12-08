شاب سوري يصبح حلاق لأبرز نجوم كرة القدم في العالم

أصبح شاب سوري يدعى محمد حاج عثمان، حلاقاً بارزاً لنجوم كرة القدم وخاصةً في السويد، بعد سنوات من احترافه المهنة.

وبسبب خبرته وعمله بشكلٍ محترف، نجح عثمان بأن يتحول إلى الحلاق المطلوب من قبل نجوم الساحرة المستديرة.

ووصل عثمان إلى أوروبا عام 2015، بعد رحلةٍ بدأت من مدينة مرسين التركية، ليصل إلى إيطاليا.

قبل أن يستقر الشاب السوري في السويد، لتبدأ رحلته في مهنة الحلاقة حيث تعلم أساسيات المهنة ثم طور نفسه في أحد صالونات العاصمة السويدية.

ثم تمكن عثمان من بناء علاقات جيدة مع بعض اللاعبين الذين، كانوا يرتادون الصالون الذي يعمل فيه.

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ومن نجوم الكرة الذين كانوا زبائن عثمان، أليكسيس سانشير (إنتر ميلان)، كلاوديو برافو (مانشستر سيتي) أرتورو فيدال (برشلونة).

مراسلون – رياضة