سيرين عبد النور بـ إطلالة مخملية خاصة بـ عيد الميلاد ( صور )

خضعت الفنانة سيرين عبد النور لجلسة تصوير خاصة بمناسبة عيد الميلاد ، تألقت خلالها بفستان طويل مخمليِّ من اللون الأحمر الناري ذو شقٍ عالٍ من الأسفل .

اعتمدت معه تسريحة ذيل الحصان المنخفضة ، ومكياج الوجه الناعم الذي ضجَّ بجموح أحمر الشفاه الخاص بها والذي بدأت باعتماده منذ تجسيدها دور الإعلامية نور رحمة في الموسم الماضي من مسلسل ” الهيبة ” .

وأرفقت النجمة اللبنانية الصور بتعليق مقتضب ، أعربت فيه عن سعادتها باحتفالات عيد الميلاد ، كتبت فيه : ” غداً ليلة العيد … أجواء الأحمر بدأت عندي من اليوم … شكراً رامي قاضي على الفستان الذي صممته خصيصاً لي ” .

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل ” الديفا ” الذي بدأ عرضه قبل أيام على تطبيق شاهد نت ، و الذي لعبت بطولته إلى جانب كلٍ من النجوم ” يعقوب الفرحان ، بوسي ، نبال عرقجي ، وسام فارس ، مهيرة عبد العزيز ، ستيفاني عطا الله ، دوري سمراني ” .