سيرين عبد النور تتعلم اللهجة السعودية وتلقن فناناً اللهجة اللبنانية ( فيديو )

كشفت النجمة سيرين عبد النور عن محبتها الكبيرة للهجة السعودية وفضولها الذي غلبّها لتعلّم كلماتها ومعرفة أصول نُطقها ، وذلك من خلال شريط فيديو نشرته عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

ظهرت خلاله برفقة الفنان السعودي يعقوب الفرحان في كواليس مسلسها الجديد ” الديفا ” ، والذي بدا وهو يلقنها لهجة بلاده الأم قبل أن تقوم هي بدورها وتعلمه بعضاً من الكلمات بـ اللهجة اللبنانية .

وعلقت على الفيديو قائلةً : ” دروس باللهجة السعودية واللبنانية … ما رأيكم بأول درس ؟؟؟ … من كواليس مسلسل الديفا مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان ” .

يذكر أن سيرين عبد النور تشارك في بطولة مسلسل ” الديفا ” إلى جانب كلٍ من النجوم ” يعقوب الفرحان ، بوسي ، نبال عرقجي ، وسام فارس ، مهيرة عبد العزيز ، ستيفاني عطا الله ، دوري سمراني ” .