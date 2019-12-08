سوزان نجم الدين تتعرض للسرقة … إليكم التفاصيل ( فيديو )

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن تعرضها للسرقة أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي ، بعد أن حطت رحالها فيه قادمة من العاصمة السورية دمشق .

ونشرت الممثلة الشهيرة شريط فيديو عبر إحدى صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ، حذرت من خلاله المتابعات من السفر دون حقيبة يدٍ صغيرة ، مرجعةً السبب في تعرضها للسرقة هو وضعها كل أغراضها الثمينة من حُليٍّ وجواهر وألماس بالإضافة إلى النقود في حقيبة السفر الكبيرة .

ووجهت نجم الدين الشكر موصولاً إلى كل من ساهم في إعادة الحقيبة إليها بعدما أبلغت عن الواقعة أمام السلطات في مصر متمثلة في بإدارة البحث الجنائي .

وقد حاز الفيديو على تفاعل المتابعين الذين هنئوها بعودة مقتنياتها إليها ، مؤكدين على أن هذه الحوادث تتكرر بشكلٍ دائم ولكن ليس في كل مرة تعود الحقوق إلى أصحابها .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سوزان نجم الدين مسلسل ” ابن أصول ” الذي عرض خلال شهر رمضان الفائت و أدت فيه دور البطولة إلى جانب الفنان المصري حمادة هلال .