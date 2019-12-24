سوريا .. منخفض جوي ماطر يبدأ بعد ساعات وذروته الأربعاء والخميس

تنتهي اليوم الثلاثاء فترة الاستقرار الجوي في سوريا ، ليبدأ منخفض جوي جديد يستمر حتى الأسبوع المقبل تشهد خلاله البلاد هطل مطري غزير.

وقال المتنبئ الجوي كناز كيوان لإذاعة “شام إف إم” إن فعالية جوية ضعيفة إلى متوسطة الشدة تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر لغاية أسبوع.

وبين أن الفعالية تترافق بهطولات مطرية على فترات، تكون غزيرة خلال يومي الأربعاء والخميس وخاصة في المناطق الساحلية محذراً من تشكل السيول فيها.

وذكرت صفحة “هوى الشام” المتخصصة بالأحوال الجوية، أن يومي الأربعاء و الخميس ستكون قمة فعالية الـ منخفض الجوي والذي ستصبح رياحه عاصفية أحياناً ، ويتخللهما أمطار غزيرة جداً تؤثر على جميع المحافظات السورية ، محذرة أيضاً من تشكل السيول .

كما حذر المتنبئ الجوي كناز كيوان من نشاط في سرعة الرياح حيث ستصل إلى 80كم بالساعة وخص في ذلك المناطق الساحلية التي سيكون فيها البحر علي ارتفاع الموج.

وسيتخلل المخفض تساقط للثلوج على المرتفعات التي تزيد عن 1500م أو 1300م وتختلف بحسب سرعة الرياح.

فيما نقلت وكالة سانا عن مديرية الأرصاد الجوية أن البلاد بفاعلية جوية متوسطة إلى شديدة تتجلى بهطولات مطرية غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة على المناطق الساحلية مع اشتداد سرعة الرياح، بالتزامن مع انخفاض بدرجات الحرارة.