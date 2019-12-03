سوريا .. قروض للمحامين قد تصل إلى 100 مليون ليرة سورية

يعتزم المصرف العقاري توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة محامي سوريا لمنح المحاميين قروض قد تصل قيمتها لـ100 مليون ليرة سورية .

وقال نقيب محامي سوريا الفراس فارس لصحيفة “الوطن” أنه سيتم يتم توقيع المذكرة خلال يومين ، وستقضي بمنح قروض للمحامين ستصل قيمتها حتى 100 مليون ليرة لشركات المحاماة .

وهنا أوضح فارس أن للمحامي الفرض يمكن أن تصل قيمة القرض 50 مليون ليرة سورية ، متوقعاً أن تصل مهلة السداد حتى 10 سنوات.

وعن الهدف من تلك القروض ، أفاد فارس أنه لفتح المجال أمام المحاميين المتضررين لترميم مكاتبهم وإعادة فتحها .

وسيتم الحصول على القروض بموجب توصية من نقابة المحاميين في سوريا بعد استكمال الأوراق المطلوبة .

يذكر أن المصرف العقاري يقدم عدة قروض للمواطنين، من بينها قرض للملتحقين بالخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة حيث يسمح لهم بالحصول على القروض السكنية في حال الشراء والإنشاء بسقف 5 ملايين ليرة سورية.

كما يمنح هذا المصرف قرض سكني للمتعاملين معه ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية من موظفي الدولة، في حالة إكمال العقار السكني بسقف 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية.

ويقدم أيضاً لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية من العاملين في الدولة ، قرض السلع المعمرة بسقف 500 ألف ليرة سورية بفائدة 11 بالمئة كحد أقصى ولمدة 5 سنوات شريطة ألا يتجاوز مقدار القسط الشهري 40 بالمئة.