سوريا .. طوق جمركي من العيار الثقيل لمكافحة التهريب يصل للسراديب

وضعت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا خطة لفرض طوق جمركي من العيار الثقيل لمكافحة التهريب يمتد من محيط المدن حتى الأقبية و المستودعات .

ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته في فيسبوك أنه وافق على خطة تحرك جديدة للجمارك نصت على فرض طوق جمركي من العيار الثقيل جداً على محيط المدن ومداخلها الرئيسية و الفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها خلسة لقطع الطريق باتجاه المحال والمستودعات والأقبية المظلمة .‏

حيث باشرت الجمارك تنفيذ الخطوط العريضة من الخطة خلال ساعات وفقاً لخارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة من حملة مكافحة التهريب التي ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية.

وشهدت الساعة الماضية تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الجديدة وتمثل ذلك بقيام المديرية العامة للجمارك بنشر دورياتها على كامل محيط مدينة دمشق .

وأهم ما يميز التحرك الجديد لعمل الجمارك هو رفع سقف صلاحيات المديرية واتخاذ كل ما شأنه وبعيداً كل الخطوط الحمراء لضرب وتجفيف ومصادرة كل المواد المهربة أينما وجدت ومع أي شخص كان، وفق ما أفادت رئاسة مجلس الوزراء.

كما شددت رئاسة مجلس الوزراء على أن قانون الجمارك الجديد الذي هو قيد المناقشة، سيكون عصرياً بكل ما للكلمة من معنى ويعطي لكل ذي حق حقه ويعاقب المهرب والفاسد ويكرّم المخلص.

يذكر أن الحكومة السورية وفي هذا الإطار، سبق وأطلقت شعار سوريا خالية من التهريب خلال 2019.

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