طائرات روسية تعترض مقاتلات إسرائيلية في أجواء سوريا

تمكنت طائرات روسية من اعتراض مقاتلات إسرائيلية في أجواء سوريا كانت تخطط لشن غارات على قاعدة T4.

ووفق ما ذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية فإن طائرات روسية من طراز سو 35، اعترضت في جنوب سوريا مقاتلات إسرائيلية .

ولفتت “سبوتنك” إلى أن المقاتلات الإسرائيلية يعتقد أنها كانت تخطط لشن سلسلة من الغارات الجوية على قاعدة T4 وسط سوريا .

كما أكدت وسائل إعلام عبرية صحة تلك المعلومات ، إذ أفادت “القناة 13″ العبرية، بأن الطائرات الروسية أجبرت طائرات حربية إسرائيلية على العودة إلى قواعدها.

فيما نقلت الوكالة الروسية عن حساب ” القدرات العسكرية السورية” على موقع تويتر أن بوابة avia. pro أبلغت عن هذا الاعتراض دون أن تحدد إلى أي دولة عادت المقاتلات الإسرائيلية .

ونوّهت البوابة المذكورة إلى أنه في وقت سابق وفي جنوب سوريا أيضاً، شوهدت مقاتلات إسرائيلية وتم إرسال مقاتلتين روسيتين من طراز سو 35 من مطار حميم لاعتراضها وتم ذلك .

يذكر أنه لم ترد بعد أي توضيحات رسمية سواء من سوريا أو روسيا على تلك التقارير التي أوردتها البوابة.