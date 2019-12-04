سوريا .. ثلاثة منخفضات متتالية قادمة وأول منخفض يبدأ اليوم

تتأثر سوريا خلال الفترة المقبلة بثلاثة منخفضات متتالية يتخللها أمطار ، على أن يبدأ أول منخفض اليوم الأربعاء .

حيث أفاد المتنبئ الجوي هاشم شربا لإذاعة “شام إف إم” بأن سوريا على موعد مع سلسلة من المنخفضات ، وسيبدأ أول منخفض مطري اليوم الأربعاء في المناطق الساحلية والغربية.

كما توقع شربا أن يمتد هذا المنخفض ليوم الخميس إلى المناطق الداخلية والبادية ، ثم يعقبه منتصف الأسبوع المقبل منخفض، وفي منتصف الشهر الحالي مخفض ثالث أخير.

وستكون الأمطار خلال المنخفضات أكثر غزارة فوق المناطق الساحلية بينما تخف فعالية المنخفض في المناطق الداخلية .

بدورها، ذكرت صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية ، أن مع ساعات العصر والمساء من اليوم الأربعاء تتأثر السواحل السورية فقط بحالة عدم استقرار وبالتالي تبدأ الأمطار.

ومع ساعات فجر يوم الخميس يدخل منخفض جوي سريع التأثير تدريجياً المحافظات السورية ودمشق العاصمة مع تقدم أولى ساعات النهار ويبدأ بالتلاشي تماماً مع ساعات العصر، وسط تحذيرات من تشكل الصقيع مع ساعات ليل الخميس حتى صباح الجمعة.

ويعود الاستقرار للأجواء يوم الجمعة في جميع المناطق السورية ليبدأ منخفض جديد يوم الأحد ويتوقع أن يستمر ليومين على الأقل.