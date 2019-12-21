سوريا .. ثلاثة اعتداءات إرهابية على منشآت نفطية في حمص (صور)

تعرضت ثلاثة منشآن نفطية في سوريا ، وهي مصفاة حمص ومحطة الريان للغاز ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ، لاعتداءات إرهابية فجر اليوم السبت.

ونشرت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر صفحتها في فيسبوك، أنه حدث اعتداء إرهابي متزامن على مصفاة حمص و معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى و محطة الريان للغاز ، تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية.

وأكدت الوزارة أن فرق الاطفاء التابعة لها عملت على مؤازرة وحدات اطفائية لإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح .

فيما أكد مدير مصفاة حمص تضرر وحدة لإنتاج الغاز لافتاً إلى أنه تم اخماد الحرائق بينما تتواصل الجهود لاستمرار عمل مصفاة حمص.

وذكرت وكالة سانا أن الاعتداءات على المنشآت النفطية تأتي في الوقت الذي تقوم فيه تركيا وأمريكا بسرقة النفط والغاز السوري في منطقة الجزيرة، وتفرض فيه واشنطن حصار غير مشروع لمنع وصول إمدادات الطاقة إلى سوريا .

وخلال تفقده مصفاة حمص، نقلت الوكالة عن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ، قوله إن الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية مبيناً أن الاستهداف ممنهج للقطاع النفطي ومتزامن للمواقع النفطية الثلاثة في التوقيت وبنفس الآلية.

وأشار وزير النفط إلى أن العمال بمعمل الجنوب استطاعوا تجنيب المعمل مشكلة كبيرة عندما قاموا بتحويل الغاز مباشرة إلى الشبكة دون دخوله إلى المعمل، وهو اجراء فني على قدر المسؤولية .