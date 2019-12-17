سوريا .. توقف شركة سيارات “شام” عن الإنتاج للمرة الثانية

توقفت شركة السيارات السورية – الإيرانية (سيامكو) المنتجة لسيارات “شام” في سوريا ، عن الإنتاج للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب صحيفة “الوطن” أعلن مدير مسؤول في وزارة الصناعة السورية أن شركة “سيامكو” توقفت عن الإنتاج مجدداً وتبحث عن حلول لإعادة العمل.

أما أسباب التوقف، فلخصها المصدر بدايةً بقرار الحكومة السورية القاضي بتجميد منح إجازات الاستيراد لمكونات السيارات مؤقتاً ريثما تنتهي عملية تقييم صناعة التجميع، مضيفاً إليها مشاكل نقص التمويل.

وفي هذا الإطار بين المصدر أن “سيامكو” تبحث مع الجانب الإيراني عن حلول لمشاكل التمويل منها عن طريق بنك الصادرات الإيراني.

يذكر أن شركة “سيامكو” هي الشركة هي الأولى لتصنيع السيارات في سوريا ، بدأت عملها في عام 2005 ،لكنها توقفت عن الإنتاج خلال سنوات الحرب ليعاد تطويرها في عام 2012، و أنتجت الشركة منذ بداية 2019 حتى تاريخه ما يزيد على 700 سيارة “شام” ، وقد تم بيعها بالأسواق المحلية بالكامل ، كما أطلقت عدداً من السيارات الجديدة، منها “بيجو 207 ، وشهبا ، وشمرا “.