سوريا .. افتتاح أول محطة تربوية ثلاثية الأبعاد عبر اليوتيوب (فيديو)

افتتح وزير التربية موفق عماد العزب اليوم ، أول محطة تربوية ثلاثية الأبعاد للتعلم الافتراضي في سوريا .

ونشرت صفحة الوزارة الرسمية عبر فيسبوك ، أن وزير التربية عماد موفق العزب افتتح أول محطة تربوية ثلاثية الأبعاد للتعلم الافتراضي تبث بشكل مباشر على اليوتيوب.

وعرضت الوزارة مقطع فيديو مصورة للمحطة خلال بثها على اليوتيوب ، عرض تعليمي لجسم الإنسان بشكل ثلاثي الأبعاد .

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحطة تأتي ضمن التوجهات الحديثة التي نتنهجها وزارة التربية لتطوير التعليم في سوريا .

فيما أكد الوزير العزب أن المحطة تشكل قفزة نوعية في مجال التعليم، و تعمل الوزارة على تأمين وسائل تساعد الطلاب خلال دراستهم ليكون لديهم رغبة أكبر في التعلم.

وتحوي هذه المحطة على نماذج واقعية لتطبيقات في مناهج العلوم والفلك والتعليم المهني وغيرها من المواد المفيدة للطلاب.

يذكر أن مواطناً سورياً مقيم في الكويت تبرع بهذه المحطة التربوية لخدمة التعليم في سوريا.