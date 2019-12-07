سوريا .. أسعار أشجار عيد الميلاد ترتفع 50% عن العام الماضي

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سوريا .. أسعار أشجار عيد الميلاد ترتفع 50% عن العام الماضي

تشهد أسعار أشجار عيد الميلاد في سوريا ، ارتفاعاً بنسبة 50% عن العام الماضي وذلك يشمل أيضاً أدوات الزينة والألعاب والألبسة المتعلقة بهذه المناسبة .

وفي حديث مع إذاعة “شام اف ام” ، قالت خبيرة الأشغال اليدوية وخريجة الفنون الجميلة ميشلين ديوب إن أسعار شجرة عيد الميلاد ارتفعت بنسبة 50% في أسواق الجملة.

وهنا لفتت ديوب إلى أن سعر أرخص شجرة عيد ميلاد بطول 2 متر يتراوح تقريباً بين 20 إلى 25 ألف ل.س.

في حين قد يصل السعر في حالات أخرى تبعاً لطول ونوعية الشجرة إلى 100 ألف ل س وما فوق .

بينما يتراوح أسعار أدوات الزينة (20 كرة زينة مثلاً) بين 4 – 8 آلاف ليرة سورية ، وسعر أشكال الزينة (10 أشكال) من 3-5 آلاف ليرة سورية، أما شريط الإضاءة فقد يصل لـ2000 ليرة سورية ، بينما يتراوح سعر نجمة الميلاد بين 3-5 آلاف ليرة سورية.

يشار إلى أنه وفي بداية شهر كانون الأول من كل عام تستعد المحال التجارية بأجواء وطابع مختلف ، لعرض زينة وهدايا رأس السنة من زي بابا نويل وشجر الكريسماس، ويقبل المشترون باختلاف الطبقات الاجتماعية على شراء الهدايا رغم ارتفاع الأسعار.

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