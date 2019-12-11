سناب شات يضيف ميزة جديدة لمستخدميه .. تعرف إليها ..

أضاف تطبيق سناب شات الشهير خياراً جديداً لمستخدميه يسهل عليهم التصفح والتفاعل عبر التطبيق.

حيث أدرج سناب شات أداة جديدة للمستخدمين تمكنهم من انتقاء الموضوعات التي تهمهم ين ظهور الحسابات التي يتم اقتراحها لهم.

وعند دخولك للتطبيق سوف يظهر لك تنبيه في صفحة القصص الموجودة في جهة اليمين، وفيها مجموعة من الاهتمامات.

و منه يمكنك أن تختار المحتوى الذي يهمك وسيتم مباشرة بتحديث قائمة الحسابات التي بالأسفل واقتراح حسابات وفقاً لاهتمامك.

كما سيكون متاحاً للمستخدمين تحديث اهتماماتهم وتغييرها من خلال الذهاب إلى الإعدادات وبعدها الضغط على خيار إدارة، ومن ثمّ الذهاب إلى خيار الاهتمامات وحذف الاهتمامات من الأسفل، وبعدها سيتم إغلاق التطبيق بشكل تلقائي.

وبعتبر سناب شات بأن هذه الخطوة تساعد على تحسين التفاعل مع الحسابات، وأيضا زيادة المشاهدات لدى الحسابات ، بعد أن كان التطبيق سابقاً يقترح حسابات للمستخدمين بناء على سلوكهم، والحسابات التي يتابعونها، والتي كانت بعيدة عن اهتماماتهم أحياناً.

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